Ауыл шаруашылығы министрі заңсыз ет экспорттау туралы ақпаратқа түсініктеме берді
Сурет: freepik
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 24 ақпанда үкіметте өткен брифингте картоп ретінде көрші елдерге сиыр еті заңсыз шығарылғаны туралы ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ақпарат бұрын әлеуметтік желілерде жарияланған болатын.
"Біздің Ветеринарлық инспекция комитеті бәрін бақылап отыр. Вагонына картоптың орнына ет шығарылған жағдай болған жоқ. Ол пост жойылды, бұл жалған ақпарат. Әсіресе картоп тасымалдауға арналған вагондарға етті ешқандай түрде тиеу мүмкін емес", – деді Сапаров.
Министр етті экспорттау үшін тек арнайы рефрижераторлар қажет екенін атап өтті.
"Сондықтан бұл мәселе біздің бақылауымызда. Бізде басқа бір жағдай болды. Құжатсыз бос көлік өтті. Біз оны толықтай тәркіледік, актілерді сол жерде жасадық, айыппұл салдық. Осы жұмысты күшейтеміз", – деді министр.
Бұған дейін, 2026 жылғы 24 ақпанда, АШМ сиыр етін экспорттауға сыртқы нарықтардың жабылғаны жөніндегі ақпаратқа түсініктеме берген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript