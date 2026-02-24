#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Ауыл шаруашылығы министрі заңсыз ет экспорттау туралы ақпаратқа түсініктеме берді

Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 24 ақпанда үкіметте өткен брифингте картоп ретінде көрші елдерге сиыр еті заңсыз шығарылғаны туралы ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz. , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 12:28 Сурет: freepik
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 24 ақпанда үкіметте өткен брифингте картоп ретінде көрші елдерге сиыр еті заңсыз шығарылғаны туралы ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпарат бұрын әлеуметтік желілерде жарияланған болатын.

"Біздің Ветеринарлық инспекция комитеті бәрін бақылап отыр. Вагонына картоптың орнына ет шығарылған жағдай болған жоқ. Ол пост жойылды, бұл жалған ақпарат. Әсіресе картоп тасымалдауға арналған вагондарға етті ешқандай түрде тиеу мүмкін емес", – деді Сапаров.

Министр етті экспорттау үшін тек арнайы рефрижераторлар қажет екенін атап өтті.

"Сондықтан бұл мәселе біздің бақылауымызда. Бізде басқа бір жағдай болды. Құжатсыз бос көлік өтті. Біз оны толықтай тәркіледік, актілерді сол жерде жасадық, айыппұл салдық. Осы жұмысты күшейтеміз", – деді министр.

Бұған дейін, 2026 жылғы 24 ақпанда, АШМ сиыр етін экспорттауға сыртқы нарықтардың жабылғаны жөніндегі ақпаратқа түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын
14:17, Бүгін
Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын
Ауыл шаруашылығы министрлігі сиыр етін экспорттауға тыйым салу туралы ақпаратқа түсініктеме берді
11:53, Бүгін
Ауыл шаруашылығы министрлігі сиыр етін экспорттауға тыйым салу туралы ақпаратқа түсініктеме берді
Сапаров министрлік ауыл шаруашылығын жоюға тырысады деген айыптауларға жауап берді
16:17, 11 ақпан 2025
Сапаров министрлік ауыл шаруашылығын жоюға тырысады деген айыптауларға жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: