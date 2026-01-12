Елдер бойынша орташа жылдық ауа температурасы: Қазақстандағы көрсеткіш белгілі болды
Визуализацияға пайдаланылған деректер Дүниежүзілік банк тобы ұсынған мәліметтерге сүйеніп, Climatic Research Unit жүргізген климаттық зерттеулер негізінде жасалған.
Орташа жылдық ауа температурасы 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта әр елдегі тәуліктік ең төменгі және ең жоғары температуралардың орташа мәні арқылы есептелген.
Зерттеу нәтижесіне сәйкес, Буркина-Фасо орташа жылдық температурасы 30,4°C көрсеткішімен әлемдегі ең ыстық ел болып танылды. Сонымен қатар Мали, Сенегал, Мавритания, Джибути және Гамбия да ең жоғары температура тіркелген елдер қатарына енген. Жалпы алғанда, әлемдегі ең ыстық он елдің алтауы Африка құрлығында орналасқан.
Мұндай жоғары температуралардың бір жерде шоғырлануы, ең алдымен, географиялық ерекшеліктерге байланысты. Африка құрлығының едәуір бөлігі экватор маңында немесе құрғақ және шөлейт климаттық белдеулерде орналасқан. Бұл өңірлерде күн сәулесінің қарқынды түсуі мен бұлттылықтың аз болуы жыл бойы жоғары температураның сақталуына әсер етеді.
Африкадан тыс аймақтарда да тұрақты жоғары температура бірқатар тропикалық арал мемлекеттерінде және Таяу Шығыс елдерінде байқалады. Мәселен, Аруба, Токелау, Тувалу және Кюрасао аралдарында орташа жылдық температура 28–29°C шамасында болса, Катар, Бахрейн және Біріккен Араб Әмірліктерінде де осыған ұқсас көрсеткіштер тіркелген. Бұл өңірлерге температураның маусымдық ауытқуының аз болуы тән, ал жылы мұхит сулары мен шөлді климат жоғары орташа жылдық температураның сақталуына қолайлы жағдай жасайды.
Ал температура көрсеткіші ең төмен елдер негізінен жоғары ендіктерде орналасқан немесе полярлық аумақтарға ие мемлекеттер болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, Гренландия орташа жылдық температурасы –18,7°C көрсеткішімен ең суық ел ретінде аталады. Одан кейін Норвегияның арктикалық аумақтары – Шпицберген мен Ян-Майен, сондай-ақ Канада мен Ресей орналасқан.
Қазақстандағы орташа жылдық ауа температурасы 7,11°C деңгейінде бағаланады.
