Қоғам

Сумен жабдықтау мен су ағызу жүйесін жаңартуға 1,9 трлн теңге қажет

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 13:17 Фото: Zakon.kz
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қажкенов 2026 жылғы 13 қаңтардағы үкімет отырысында Қазақстандағы сумен жабдықтау және су ағызу жүйелерін жаңғырту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Қажкенов атап өткендей, желілердің тозуы, халықтың өсіп келе жатқан қажеттіліктері және жаңа аудандардың құрылысын ескере отырып, жүйелерді жаңарту, қамтуды кеңейту және қызмет сапасын арттыру қажет.

"Сумен жабдықтау мен су ағызуды жаңарту мәселелерін шешу екі негізгі бағытта жалғасады – жалпы трансферттер есебінен және Энергетика мен коммуналдық секторларды жаңғырту бойынша Ұлттық жоба шеңберінде алынған қарыз қаражаттары арқылы. Биыл жалпы трансферттер аясында 128 млрд теңге бөлінді. Оның ішінде сумен жабдықтау үшін – 78 млрд теңге, су ағызу үшін – 50 млрд теңге", – деді ол.

Сонымен қатар, Ұлттық жоба аясында сумен жабдықтау және су ағызу жүйелеріне 1,9 трлн теңге инвестиция тарту жоспарланған. Жоба шеңберінде 45 қаладағы 2,8 мың км су ағызу желілері, 5 мың км су құбырлары және кәріз-тазарту құрылымдары жаңартылатын болады. Нәтижесінде сумен жабдықтау желілерінің тозу деңгейі 38%-дан 33%-ға дейін, ал су ағызу желілерінің тозу деңгейі 54%-дан 41%-ға дейін төмендеуі жоспарлануда.

"Саланың басты проблемаларының бірі – қалалық кәріз-тазарту құрылымдарының жағдайы. Олардың көбі 50 жылдан астам бұрын салынған, орташа тозу деңгейі 65%-дан асады, бұл санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға тікелей әсер етеді. 2025 жылы Ақтау және Ленгер қалаларында кәріз-тазарту құрылымдары пайдалануға берілді. Биыл жылдың соңына дейін Атырау, Қызылорда, Қарқаралы және Қаражал қалаларында тағы төрт құрылым іске қосылады. 45 жобаны жүзеге асыру әртүрлі қаржы көздерін пайдалана отырып жүргізілетін болады, соның ішінде халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздары, "Бәйтерек" холдингі арқылы облигациялық қарыздар, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік және мақсатты трансферттер", – деді Қажкенов.

Бұған дейін Қажкенов халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша мемлекет басшысының тапсырмасының орындалу барысы туралы айтқан болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
