#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Қоғам

Алматыдағы ірі алаяқтық: қазақстандық бір бөлмеге 109 адамды тіркеген

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 13:51 Фото: pexels
Алматы прокуратурасы заңсыз миграция фактісін анықтады. Ведомствоның баспасөз қызметі хабарлағандай, бір бөлмелі пәтерге 109 адамды тіркеген, бірақ шын мәнінде олар онда тұрмаған. Бұл қызмет үшін ақша алынған, деп жазады Zakon.kz.

Прокуратура мәліметінше, пәтер иесіне қатысты ҚР ҚК-нің 394-бабы ("Заңсыз миграцияны ұйымдастыру") бойынша қылмыстық іс қозғалған.

Сот қылмыскерді бір жылға бостандықты шектеу жазасына кесті.

Еске салсақ, бұған дейін Қазақстандағы жайлы тұрғын үйді жалға алу бағасының орташа көрсеткіші соңғы сегіз айда 10,2%-ға өсіп, 1 шаршы метр үшін 5024 теңгеге жеткені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының тау бөктерінде бір жылда 54 заңсыз құрылыс анықталды
09:43, 17 қаңтар 2024
Алматының тау бөктерінде бір жылда 54 заңсыз құрылыс анықталды
Электронды темекінің ірі партиясын шекарадан заңсыз алып өтпек болғандар құрықталды
19:22, 08 ақпан 2023
Электронды темекінің ірі партиясын шекарадан заңсыз алып өтпек болғандар құрықталды
Алматыда әуежайда кішкентай бала зардап шекті
15:57, 05 шілде 2025
Алматыда әуежайда кішкентай бала зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: