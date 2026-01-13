Ұлттық ұланның әскери қызметшісі атыс қаруынан өзін жарақаттап алды
Сурет: instagram.com/ulttyq_ulan_resmi
Ұлттық ұланның әскери қызметшісі атыс қаруынан өзін-өзі жарақаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы "Оңтүстік" өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2026 жылғы 13 қаңтар күні сағат 15:05 шамасында жауынгерлік даярлық жоспары аясында 5571 әскери бөлімінің әскери қызметшілерімен оқу полигонында оқу атыстары өткізілді.
2-2025 шақырылымындағы мерзімді әскери қызметші қатардағы Г. қауіпсіздік талаптарының бұзылуы салдарынан АК-74 атыс қаруымен өзін-өзі жарақаттап алды.
"Оқ оның сол жақ аяғының балтырын жанап өткен. Оқиға орнында оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп, кейін шұғыл түрде Қонаев қалалық ауруханасына жеткізілді", - делінген хабарламада.
Әскери қызметшінің жағдайы қанағаттанарлық, өмірлік маңызды ағзалары зақымданбаған.
Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталып, аталған дерек бойынша қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр.
