Қоғам

Ұлттық ұланның әскери қызметшісі атыс қаруынан өзін жарақаттап алды

Ұлттық ұланның әскери қызметшісі атыс қаруынан өзін жарақаттап алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 18:43 Сурет: instagram.com/ulttyq_ulan_resmi
Ұлттық ұланның әскери қызметшісі атыс қаруынан өзін-өзі жарақаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы "Оңтүстік" өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2026 жылғы 13 қаңтар күні сағат 15:05 шамасында жауынгерлік даярлық жоспары аясында 5571 әскери бөлімінің әскери қызметшілерімен оқу полигонында оқу атыстары өткізілді.

2-2025 шақырылымындағы мерзімді әскери қызметші қатардағы Г. қауіпсіздік талаптарының бұзылуы салдарынан АК-74 атыс қаруымен өзін-өзі жарақаттап алды.

"Оқ оның сол жақ аяғының балтырын жанап өткен. Оқиға орнында оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп, кейін шұғыл түрде Қонаев қалалық ауруханасына жеткізілді", - делінген хабарламада.

Әскери қызметшінің жағдайы қанағаттанарлық, өмірлік маңызды ағзалары зақымданбаған.

Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталып, аталған дерек бойынша қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
