Атырауда әскери қызметші атыс жаттығуы кезінде қаза тапты
Алдын ала мәліметке сәйкес, оқиға қаруды пайдалану кезінде жіберілген абайсыздық салдарынан болған. Жарақат алған сарбаз дереу медициналық мекемеге жеткізіліп, дәрігерлер оған қажетті көмек көрсеткен. Алайда барлық күш-жігерге қарамастан, оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған.
Атырау гарнизонының баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қолбасшылығы қаза тапқан әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, отбасына қолданыстағы заңнамаға сәйкес қажетті көмек пен қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.
Аталған факті бойынша Ішкі істер министрлігінің Әскери-тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Сондай-ақ Қорғаныс министрінің тапсырмасымен оқиғаның себептерін жан-жақты әрі объективті тексеру үшін Атырауға Қорғаныс министрінің орынбасары жетекшілік ететін арнайы комиссия жіберілді. Тергеу барысы Бас әскери прокуратураның бақылауына алынған.