#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Атырауда әскери қызметші атыс жаттығуы кезінде қаза тапты

Атырауда әскери қызметші атыс жаттығуы кезінде қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 20:24 Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Атырау гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде жоспарлы далалық атыс жаттығулары кезінде мерзімді әскери қызметші оқ жарақатын алып, көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметке сәйкес, оқиға қаруды пайдалану кезінде жіберілген абайсыздық салдарынан болған. Жарақат алған сарбаз дереу медициналық мекемеге жеткізіліп, дәрігерлер оған қажетті көмек көрсеткен. Алайда барлық күш-жігерге қарамастан, оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған.

Атырау гарнизонының баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қолбасшылығы қаза тапқан әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, отбасына қолданыстағы заңнамаға сәйкес қажетті көмек пен қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.

Аталған факті бойынша Ішкі істер министрлігінің Әскери-тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Сондай-ақ Қорғаныс министрінің тапсырмасымен оқиғаның себептерін жан-жақты әрі объективті тексеру үшін Атырауға Қорғаныс министрінің орынбасары жетекшілік ететін арнайы комиссия жіберілді. Тергеу барысы Бас әскери прокуратураның бақылауына алынған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда тағы бір мерзімді әскери қызметші қаза тапты
13:30, 25 қаңтар 2026
Қазақстанда тағы бір мерзімді әскери қызметші қаза тапты
Аягөз гарнизонында әскери қызметші жарақат алып, көз жұмды
19:54, 13 маусым 2024
Аягөз гарнизонында әскери қызметші жарақат алып, көз жұмды
Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты
19:28, 23 қыркүйек 2025
Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: