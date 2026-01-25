Қазақстанда тағы бір мерзімді әскери қызметші қаза тапты
Марқұм 2025 жылғы сәуір айында мерзімді әскери қызметке шақырылған.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шығыс өңірлік әскери-тергеу басқармасының Өскемен бөлімі қылмыстық іс қозғады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Өскемен гарнизонының әскери прокуратурасының бақылауында. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің тапсырмасына сәйкес, оқиғаның барлық мән-жайын объективті әрі жан-жақты анықтау мақсатында оқиға орнында Қорғаныс министрінің орынбасары, генерал-майор Асқар Мұстабековтің жетекшілігімен арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен Қарулы Күштердің басшылығы қаза тапқан әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Марқұмның отбасына қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық қажетті көмек көрсетілетіні хабарланды.