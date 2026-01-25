#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Қазақстанда тағы бір мерзімді әскери қызметші қаза тапты

Қазақстанда тағы бір мерзімді әскери қызметші қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 13:30 Сурет: Zakon.kz
23 қаңтар күні Өскемен гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде қарауыл қызметін атқару кезінде мерзімді әскери қызметші өзіне бекітілген қарудан өз-өзіне оқ атып, алған жарақатынан көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марқұм 2025 жылғы сәуір айында мерзімді әскери қызметке шақырылған.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шығыс өңірлік әскери-тергеу басқармасының Өскемен бөлімі қылмыстық іс қозғады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Өскемен гарнизонының әскери прокуратурасының бақылауында. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің тапсырмасына сәйкес, оқиғаның барлық мән-жайын объективті әрі жан-жақты анықтау мақсатында оқиға орнында Қорғаныс министрінің орынбасары, генерал-майор Асқар Мұстабековтің жетекшілігімен арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр.

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен Қарулы Күштердің басшылығы қаза тапқан әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Марқұмның отбасына қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық қажетті көмек көрсетілетіні хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты
19:28, 23 қыркүйек 2025
Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты
Аягөз гарнизонында әскери қызметші жарақат алып, көз жұмды
19:54, 13 маусым 2024
Аягөз гарнизонында әскери қызметші жарақат алып, көз жұмды
Ақтауда әскери қызметші қаза тапты
18:08, 15 қаңтар 2026
Ақтауда әскери қызметші қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: