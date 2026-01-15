#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда Ұлы Отан соғысының ардагері Анатолий Попов 100 жасқа толды

Кеше Ұлы Отан соғысының ардагері Анатолий Назарович Попов 100 жылдық мерейтойын атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 14:54 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Кеше Ұлы Отан соғысының ардагері Анатолий Назарович Попов 100 жылдық мерейтойын атап өтті.

Ардагерді осы айтулы күні Бостандық ауданы әкімінің орынбасары Алмас Кеңесбай арнайы құттықтап, көрсеткен ерлігі, батылдығы мен Ұлы Жеңіске қосқан өлшеусіз үлесі үшін шынайы ризашылық пен зор құрметін жеткізді.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Анатолий Назарович Екінші Прибалтика майданының құрамында жауға қарсы шайқасып, Рига қаласын азат етуге қатысқаны үшін жоғары марапаттарға ие болған. Оның ғұмыр жолы — қайсарлықтың, отансүйгіштіктің және елге адал қызмет етудің айқын өнегесі.

Кездесу барысында ардагердің ерлік жолы мен жанқиярлық еңбегі ұрпақ жадында мәңгі сақталатыны айтылды. Әкімдік өкілдері мерейтой иесіне мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және отбасына амандық тіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
