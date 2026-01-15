#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда жәрдемақыларды қалай рәсімдеуге болады: ескеру керек жайттар

15.01.2026 15:28
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" ҚЕАҚ бүгін, 2026 жылғы 15 қаңтарда жәрдемақыларды ресімдеуге өтініш беру кезіндегі маңызды ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтар мамандарға келесідей өтінішпен жүгінген.


"Егер менің жеке куәлігімнің мерзімі кеше өтіп кетсе, ХҚКО-да жәрдемақы алуға өтініш бере аламын ба?"

Корпорация қызметкерлері егжей-тегжейлі жауап берді.

Олардың айтуынша, мерзімі өтіп кеткен жеке куәлікпен қызмет алу мүмкін емес.

"Алайда, мемлекеттік қызметерді басқа жарамды жеке куәлікпен (паспорт) алуға болады". "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы"КЕАҚ

Бұған дейін қазақстандықтарға ХҚКО өтініштерін нақты уақыт режимінде бақылау мүмкіндігі берілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
