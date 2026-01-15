#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Қоғам

"Алматы су" экологиялық заңбұзушылықтар үшін 14 млн теңгеге айыппұл арқалады

&quot;Алматы су&quot; экологиялық заңбұзушылықтар үшін 14 млн теңгеге айыппұл арқалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 22:40 Сурет: 2гис
Алматы облысы Іле ауданының прокуратурасы"Алматы Су" МКК қызметінде экологиялық заңнама талаптарының бұзылғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысы прокуратурасының хабарлауынша, Іле ауданы тұрғындарын алаңдататын өзекті мәселелердің бірі – Сорбұлақ су айдынына бағытталған қалалық кәріз жүйелерінен тарайтын тұрақты жағымсыз иіс. Аталған кәріз желілері "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының балансында тұр.

Экология саласының мамандарымен бірлесіп жүргізілген тексеру барысында экологиялық заңнама талаптарының бұзылғаны анықталды.

"Атап айтқанда, алынған 48 сынаманың 21-інде метан, күкіртсутек және меркаптан заттарының шекті жол берілетін концентрацияларының асып кетуі тіркелген. Сонымен қатар, жақын маңдағы ауылдық округтердің 400-ден астам тұрғыны тыныс алу органдарының әртүрлі аурулары бойынша медициналық есепте тұрғаны белгілі болды. Іле ауданы прокуратурасының қадағалау актісі негізінде Экология департаменті "Алматы Су" МКК-ны әкімшілік жауаптылыққа тартып, 14 млн теңге көлемінде айыппұл салды". Алматы облысы прокуратурасы

Бұдан бөлек, кәсіпорынға экологиялық заңбұзушылықтарға әкеп соққан себептерді жою туралы нұсқама берілді.

Қазіргі уақытта анықталған бұзушылықтарды жою бойынша тиісті шаралар қабылданып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Маңғыстаудағы экологиялық бұзушылықтар: компанияға 7,8 миллион теңге айыппұл салынды
11:14, 19 тамыз 2024
Маңғыстаудағы экологиялық бұзушылықтар: компанияға 7,8 миллион теңге айыппұл салынды
Прокурорлар заңсыз діни пансионаттардың қызметтін тоқтатты
10:35, 07 тамыз 2024
Прокурорлар заңсыз діни пансионаттардың қызметтін тоқтатты
Маңғыстауда жер қойнауын пайдаланушыдан 175 млн тенге өндірілді
16:17, 20 қыркүйек 2024
Маңғыстауда жер қойнауын пайдаланушыдан 175 млн тенге өндірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: