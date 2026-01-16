#Халық заңгері
Қоғам

Сенбіде қатты аязға байланысты еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды

Аяз, боран, қар, 17 қаңтар, ауа райы болжамы, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 21:22 Сурет: pixabay
Қазақстанның 12 облысында 17 қаңтарда дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Абай облысының оңтүстік-батысында, орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыстың солтүстігінде 40 градус қатты аяз болады деп күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні болжанады. 17-18 қаңтарда түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 45 градус өте қатты аяз болады деп күтіледі.

Ұлытау облысының оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Жезқазғанда 17 қаңтарда түнде және таңертең солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Қызылорда облысының оңтүстігінде қар жауып, бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың орталығында 23 м/с дейін жетеді. Қызылордада 17 қаңтарда шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.

Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстік-шығысында 35-38 градус қатты аяз болады деп күтіледі.

Батыс Қазақстан облысында шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың оңтүстігінде, шығысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.

Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, ал облыстың шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Атырауда 17 қаңтарда қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-18 м/с.

Алматы облысының солтүстігінде, таулы аудандарында 25 градус қатты аяз болады деп күтіледі. Алматыда 17 қаңтарда түнде кей уақытта қатты қар жауатыны болжанады, ал Қонаевта 17 қаңтарда солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай ойыса соққан желдің екпіні 18 м/с құрайды.

Түнде Ақтөбе облысының оңтүстігінде, батысында қар жауады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында шығыстан, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, түнде кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Ақтөбеде 17 қаңтарда шығыстан соққан желдің түндегі екпіні 15-20 м/с құрайды.

Маңғыстау облысында қар жауып, көктайғақ болады, түнде облыстың оңтүстігінде қалың қар түседі, облыстың солтүстік-шығысында жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Ақтауда 17 қаңтарда көктайғақ болады деп күтіледі.

Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Шымкентте 17 қаңтарда жаяу бұрқасын жүріп, түнде кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) көктайғақ, тұман болады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 17 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.

Түнде Жетісу облысының солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында 25-27 градус қатты аяз болады деп күтіледі. Талдықорғанда 17 қаңтарда көктайғақ болып, түнде 25-26 градус қатты аяз болатыны болжанады.

Бұған дейін Қарағандыда 38 градус аяз болатыны болжанып, қала әкімінің мәлімдемесі жарияланған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
