Сенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Күндіз Қызылорда облысында 40-42 градус қатты ыстық болып, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік жартысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 9 тамызда күндіз 40 градус қатты ыстық болып, төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Таңертең және күндіз Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыс бойынша 39 градус қатты ыстық болып, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, ортасында жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, күн райы бұзылады деп күтіледі. Күндіз 38-40 градус қатты ыстық болып, облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 9 тамызда найзағай ойнайды деп күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында нөсер жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман болуы мүмкін. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 9 тамызда түнде нөсер жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі деп болжанады.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Жезқазғанда 9 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Ақтөбе облысының оңтүстігінде, батысында 35 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Атырау облысының батысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыс бойынша 35-36 градус қатты ыстық болып, облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда 9 тамызда күндіз 35 градус қатты ыстық болады, жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Күндіз солтүстікте, оңтүстікте, шығыста солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с Павлодарда 9 тамызда күндіз солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында нөсер жаңбыр жауады деп күтіледі. Түнде және күндізоблыстың батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан, солтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Өскеменде 9 тамызда найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында нөсер жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында солтүстік-батыстан, солтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 9 тамызда найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түркістан облысының солтүстігінде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыс бойынша 40 градус қатты ыстық болып, облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 9 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 9 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 9 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні 15-20 м/с болады деп күтіледі.
Түнде Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде найзағай ойнайды деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсуі мүмкін. Күндіз облыстың оңтүстігінде солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2025 жылғы 9, 10 және 11 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.