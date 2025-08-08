#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 15:13 Фото: pixabay
РГП "Қазгидромет" мамандары 2025 жылғы 9, 10 және 11 тамызға арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада

9 тамыз: Аспандағы бұлттар аралас, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыс бағытында, 7-12 м/с жылдамдықта. Түнгі ауа температурасы +8...+10°, күндіз +20...+22°.

10 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашын болмайды. Жел солтүстік-шығыс бағытында, 5-10 м/с. Түнде +8...+10°, күндіз +22...+24°.

11 тамыз: Бұлтты аралас, жауын-шашын жоқ. Жел оңтүстік-шығыс бағытында, 5-10 м/с. Түнгі ауа температурасы +10...+12°, күндіз +25...+27°.

Алматыда

9–11 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашын күтілмейді. Жел оңтүстік-батыстан, 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°, күндіз аптап ыстық — +34...+36°.

Шымкентте:

9 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°, күндіз +37...+39°.

10–11 тамыз: Бұлтты аралас, жауын-шашын болмайды. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8-13 м/с. Түнде +22...+24°, күндіз +37...+39°.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 9, 10 және 11 тамыз күндеріне арналған ел аумағы бойынша ауа райы болжамын ұсынған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
