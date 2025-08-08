Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады
Астанада
9 тамыз: Аспандағы бұлттар аралас, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыс бағытында, 7-12 м/с жылдамдықта. Түнгі ауа температурасы +8...+10°, күндіз +20...+22°.
10 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашын болмайды. Жел солтүстік-шығыс бағытында, 5-10 м/с. Түнде +8...+10°, күндіз +22...+24°.
11 тамыз: Бұлтты аралас, жауын-шашын жоқ. Жел оңтүстік-шығыс бағытында, 5-10 м/с. Түнгі ауа температурасы +10...+12°, күндіз +25...+27°.
Алматыда
9–11 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашын күтілмейді. Жел оңтүстік-батыстан, 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°, күндіз аптап ыстық — +34...+36°.
Шымкентте:
9 тамыз: Аспан бұлтты аралас, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°, күндіз +37...+39°.
10–11 тамыз: Бұлтты аралас, жауын-шашын болмайды. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8-13 м/с. Түнде +22...+24°, күндіз +37...+39°.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 9, 10 және 11 тамыз күндеріне арналған ел аумағы бойынша ауа райы болжамын ұсынған болатын.