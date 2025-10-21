#Қазақстан
Қоғам

22-24 қазан күндері Астана, Алматы және Шымкентте қандай ауа райы болады

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
РГП "Қазгидромет" мамандары алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкенттегі ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, 2025 жылғы 22-24 қазан күндері астаналықтарды -6°С дейінгі аяз күтеді, алматылықтар үшін күндізгі ауа температурасы +22°С-қа дейін жылылық сақталады, ал шымкенттіктерде жазғыдай ауа райы болжанып, +28°С жылылық болады.

Астанадағы ауа райы болжамы:

22 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, түнде шығыстан 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -4…-6°С, күндіз +11…+13°С.

23 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +11…+13°С.

24 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +12…+14°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы:

22 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С.

23 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +18…+20°С.

24 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы:

22 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С.

23 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +25…+27°С.

24 қазан: бұлтты аумақтар, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.

Еске сала кетейік, синоптиктер бұған дейін Қазақстанның 11 қаласының тұрғындарына ауа райының ластануы бойынша ескерту жасаған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
