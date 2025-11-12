Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Астана бойынша ауа райы болжамы
13 қараша: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең аздаған қар. Тұман, көктайғақ. Солтүстік-батыс желі 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –6...–8°С, күндіз –2...–4°С.
14 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыс, оңтүстіктен соққан жел 3–8 м/с. Температура түнде –8...–10°С, күндіз 0...+2°С.
15 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік және оңтүстік-батыс желі 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –2...–4°С, күндіз +2...+4°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
13 қараша: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Батыстан соққан жел 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +2...+4°С, күндіз +9...+11°С.
14–15 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Температура түнде 0...+2°С, күндіз +10...+12°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
13 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Температура түнде 0...+2°С, күндіз +17...+19°С.
14–15 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +2...+4°С, күндіз +17...+19°С.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің бірқатар өңірінде аяз –20 °С-қа дейін жетуі мүмкін екенін хабарлаған болатын.