Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Астана бойынша болжам 🔹 14 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жолдарда көктайғақ. Оңтүстік бағыттағы жел 3-8 м/с. Түнде -9...-11°C, күндіз 0...+2°C. 🔹 15 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстіктен 3-8 м/с. Түнде -3...-5°C, күндіз 0...+2°C. 🔹 16 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстіктен 3-8 м/с. Түнде -1...-3°C, күндіз +3...+5°C.
Алматы бойынша болжам 🔹 14 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 3-8 м/с. Түнде +1...+3°C, күндіз +10...+12°C. 🔹 15 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыс желі 3-8 м/с. Түнде 0...+2°C, күндіз +10...+12°C. 🔹 16 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыс желі 3-8 м/с. Түнде +1...+3°C, күндіз +12...+14°C.
Шымкент бойынша болжам 🔹 14 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 3-8 м/с. Түнде +2...+4°C, күндіз +17...+19°C. 🔹 15-16 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 8-13 м/с. Түнде +3...+5°C, күндіз +17...+19°C.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанға жақындап келе жатқан дауыл туралы ескерткен болатын.