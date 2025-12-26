Алдағы үш күнде Алматы, Астана және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
27 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде –25…–27°C, күндіз –17…–19°C.
28 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей жерлерде тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, оңтүстік-шығысқа ауысады, 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде –23…–25°C, күндіз –13…–15°C.
29 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде –12…–14°C, күндіз –2…–4°C.
Алматы
27 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…–3°C, күндіз +2…+4°C.
28 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде –2…–4°C, күндіз +3…+5°C.
29 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман түседі. Жел шығыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…–2°C, күндіз +5…+7°C.
Шымкент
27 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең қар жауады, көктайғақ болады. Кей уақыттарда тұман. Жел шығыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде –2…–4°C, күндіз +4…+6°C.
28 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +8…+10°C.
29 желтоқсан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +4…+6°C, күндіз +15…+17°C.