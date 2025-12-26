#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Алдағы үш күнде Алматы, Астана және Шымкентте ауа райы қандай болады

Алдағы үш күнде Алматы, Астана және Шымкентте ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 17:40 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 27-29 желтоқсан аралығында еліміздің үш ірі мегаполисіндегі ауа райына қатысты болжам ұсынды. Болжамға сәйкес, Астанада жауын-шашынсыз ауа райы сақталса, Алматыда қар, ал Шымкентте жаңбыр жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

27 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде –25…–27°C, күндіз –17…–19°C.

28 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей жерлерде тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, оңтүстік-шығысқа ауысады, 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде –23…–25°C, күндіз –13…–15°C.

29 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде –12…–14°C, күндіз –2…–4°C.

Алматы

27 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…–3°C, күндіз +2…+4°C.

28 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде –2…–4°C, күндіз +3…+5°C.

29 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман түседі. Жел шығыстан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…–2°C, күндіз +5…+7°C.

Шымкент

27 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең қар жауады, көктайғақ болады. Кей уақыттарда тұман. Жел шығыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде –2…–4°C, күндіз +4…+6°C.

28 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +8…+10°C.

29 желтоқсан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +4…+6°C, күндіз +15…+17°C.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның басым бөлігінде аяз болады
19:33, Бүгін
Қазақстанның басым бөлігінде аяз болады
Синоптиктер Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болатынын айтты
17:58, 25 сәуір 2025
Синоптиктер Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болатынын айтты
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
14:57, 13 қараша 2025
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: