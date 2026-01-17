#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Қоғам

Алматы ақ мамыққа оранып, коммунальдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті

Қар, Алматы, 17 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 16:39 Сурет: Zakon.kz
Оңтүстік астанада қар жауып жатқанына бір тәуліктен асты. Қаланың кейбір аудандарындағы қар жамылғысының биіктігі 49 см-ге жетті. Коммуналдық қызметтер қала көшелеріндегі қарды тазалауға бар күшін салуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда ұзаққа созылған жауын-шашын жағдайында қар тазалау жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды Алматы қаласының коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы.

Қар 16 қаңтар күні таңертең басталып, "Қазгидромет" болжамына сәйкес үзілістермен 18 қаңтар таңына дейін сақталады.

"17 қаңтар, сағат 08:00-дегі жағдай бойынша, қалада 15 см қар түсті. Метеорологиялық станциялардың деректері бойынша, "Аэропорт" авиациялық метеорологиялық станциясындағы қар жамылғысының биіктігі 11 см, "Каменское плато" метеостанциясында 38 см, "Шымбұлақ" метеостанциясында 49 см болды", - деп хабарлады ведомстводан.

Қар тазалау, Алматы, 17 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 16:39

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Коммуналдық қызметтер күшейтілген тәулік бойы режимде жұмыс істеуде: 2,8 мыңнан астам жұмысшы мен 1250 бірлік арнайы техника жұмылдырылған. Қауіпті учаскелерде көктайғақтың алдын алу мақсатында 75 жедел бригаданың жұмысы ұйымдастырылды.

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Шағын габаритті техника тротуарлар мен ортақ пайдаланылатын аумақтарды механикаландырылған тәсілмен тазалауды қамтамасыз етеді, аялдамалар, жерүсті өткелдері, баспалдақтар мен пандустар қол күшімен тазалануда. Түнгі уақытта қарды екі кезеңмен ысырып шығару жұмыстары жүргізіліп, жаппай шығару ұйымдастырылды - негізгі магистральдар мен қоғамдық кеңістіктерден 3 мың текше метр қар сыртқа шығарылды.

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Жүргізушілерден мүмкіндігінше көліктерді жол жиегінде қалдырмауды және арнайы техниканың жұмысына кедергі келтірмеуді сұраймыз. Бұл қаланы қысқа мерзімде ретке келтіруге мүмкіндік береді. Жағдай тұрақты бақылауда.

Бұған дейін синоптиктер Алматы бойынша алдағы бір аптаға (17-23 қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын. Оған сәйкес, осы демалыс күндері мегаполисте аязды күндер сақталып, қар жаууын жалғастырады, ал келесі аптадан бастап сынап бағаны біртіндеп жоғарылай бастайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада коммунальдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
11:46, 10 қараша 2024
Астанада коммунальдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
Абай облысында төтенше жағдай: жауған қардың биіктігі 80 сантиметр
13:45, 17 ақпан 2024
Абай облысында төтенше жағдай: жауған қардың биіктігі 80 сантиметр
Қостанай өңірінде полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
11:15, 16 желтоқсан 2023
Қостанай өңірінде полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: