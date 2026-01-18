Республикалық алғашқы медициналық-санитариялық көмек орталығының басшысы өмірден өтті
2026 жылғы 18 қаңтарда Республикалық алғашқы медициналық-санитариялық көмек орталығының басшысы Айгүл Қасымова өмірден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаралы хабарды Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова хабарлады.
"Бүгін еліміздің бүкіл медициналық жұртшылығы Республикалық медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының тұрақты басшысы, алғашқы буын деңгейіндегі барлық реформалар мен өзгерістердің көшбасшысы, өз ісіне шынайы берілген үлкен энтузиаст Айгүл Құбашқызы Қасымованың кенеттен өмірден озғаны туралы қайғылы хабардан қатты күйзеліп отыр. Бұл – бүкіл сала үшін орны толмас ауыр қаза, - деп жазды министр.
Ведомство басшысының айтуынша, дәл оның басшылығымен Республикалық медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының базасында кейіннен жүйелі реформалардың және халыққа медициналық көмектің қолжетімділігін арттырудың негізіне айналған пилоттық жобалар пысықталып, енгізілді.
"Айгүл Құбашқызы денсаулық сақтау саласының дарынды ұйымдастырушысы, білікті менеджер, мемлекеттік деңгейде ойлайтын кәсіби маман әрі сирек кездесетін жауапкершілік сезімінің иесі ретінде ел жадында сақталады. Оны шынайы энтузиазм, мамандығына адалдық, дәрігер мен басқарушының миссиясын терең түсіну сияқты асыл қасиеттер айрықша даралады. Ол кең пейілді, адамдарға ашық, әрдайым қолдау көрсете білетін, шабыттандырып, ұжымды соңынан ерте алатын тұлға болды. Оның жарқын бейнесі әріптестерінің, шәкірттерінің және онымен бірге қызмет ету бақыты бұйырған жандардың жүрегінде мәңгі сақталады". Ақмарал Әлназарова
Министр марқұмның туған-туыстарына, жақындарына, әріптестеріне және бүкіл медициналық жұртшылыққа шын жүректен көңіл айтты.
