"Қате аударылған" ақшаны неге кері қайтаруға болмайды
Картаңызға кенеттен ақша түсіп, бірер минуттан соң оның қате аударым екенін айтып, ақшаны кері аударуды сұрап жататын жайттар кездесіп жатады. Адвокаттық бюроның заңгері Ангелина Баканова мұндай жағдайда неге ақшаны кері аударуға болмайтынын түсіндіріп берді.
Оның айтуынша, іс жүзінде алаяқтар сізге бір шоттан "қате" ақша аударады да, оны мүлде басқа шотқа қайтаруды сұрайды.
"Кейін белгілі болғандай, ақша жіберілген карта немесе шот ұрланған болып шығады. Ал шоттың шынайы иесі аударымды даулап, сізге түскен соманы қайтаруды талап етеді. Ал сіз аударған ақша алаяқтардың қолында қалады", – деп түсіндіріп берді заңгер Life.ru басылымына берген сұхбатында.
Нәтижесінде сіз қылмыскерлерге бөгде біреудің ақшасын қайтарып бересіз, ал картаның нағыз иесі банк арқылы сол соманы сізден талап етеді. Соңында сіз ақшасыз қаласыз, ал алаяқтар екі есе пайда табады.
Бұдан да қауіпті схема бар.
"Онда алаяқтар ақшаны сол шотқа қайтаруды сұрайды, сіз қайтарғаннан кейін нағыз дау-дамай басталады. Онда олар бұл ақша террористік ұйымның шотына аударылған деп қорқытып, басқа да заңға қайшы әрекеттер жасауға мәжбүрлейді. Осылайша адам Қылмыстық кодексте жауапкершілік көзделген заңсыз әрекеттерге барып қоюы мүмкін", – деп ескертті Ангелина Баканова.
Қылмыскерлер сізге қысым жасау тетігін қолға алады: сіз әлдеқашан "террористік шотқа" ақша аудардыңыз деген желеумен бопсалайды. Бас тарту қиын, өйткені алғашқы "қылмыс" жасалып қойғандай көрінеді, ал алаяқтар сізді құқық қорғау органдарына хабарлаймыз деп қорқытады. Осылайша адам тығырыққа тіреледі.
"Белгісіз нөмірге кері аударым жасау арқылы сіз өзіңіз де алаяқтық әрекеттердің бір бөлігіне айналып кетуіңіз мүмкін", – дейді заңгер.
Мүмкін, сіздің шотыңыз арқылы қылмыстық жолмен алынған ақша "тазартылып" жатқан болар. Немесе сізді күрделі қолма-қол ақша шығару схемасында аралық буын ретінде пайдаланып жатқан шығар. Сіз мұны білмеуіңіз мүмкін, алайда құқық қорғау органдары ақша қозғалысының бүкіл тізбегін анықтап, ең алдымен сізге сұрақ қоюы ықтимал. Кінәсіз екеніңізді дәлелдеу оңай болмайды, ал көмектесемін деген ниетіңіз сыбайластыққа айналып кетуі мүмкін.
Егер картаңызға расымен қате ақша түсіп, оны қайтарғыңыз келсе, бір ғана қауіпсіз жол бар.
"Ақшаны заңды түрде, ешқандай теріс салдарсыз қайтару үшін өз банкіңізге қате төлемді қайтару туралы өтінішпен жүгініңіз. Банк қызметкерлері тексеріс жүргізіп, сіздің келісіміңізбен ақшаны қайтаруға көмектеседі", – деп кеңес берді Ангелина Баканова.
Бұл жағдайда банк операцияның заңдылығын тексереді, жіберушінің кім екенін анықтайды, алаяқтық схема жоқ екеніне көз жеткізеді, содан кейін ғана қаражатты қайтарады.