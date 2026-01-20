#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын ірі жеңіспен бастады

Қазақстан шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын ірі жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 17:06 Сурет: olympic.kz
Қазақстан қыздар құрамасы шайбалы хоккейден Стамбулда (Түркия) өтіп жатқан IIA дивизионындағы әлем чемпионатын жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы ойында ұлттық құрама Жаңа Зеландияны 13:2 есебімен ойсырата жеңді.

20 қаңтарда қазақстандық хоккейшілер Латвия құрамасына қарсы кездесу өткізеді.

Айдос Қали
