Қазақстан шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын ірі жеңіспен бастады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан қыздар құрамасы шайбалы хоккейден Стамбулда (Түркия) өтіп жатқан IIA дивизионындағы әлем чемпионатын жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы ойында ұлттық құрама Жаңа Зеландияны 13:2 есебімен ойсырата жеңді.
20 қаңтарда қазақстандық хоккейшілер Латвия құрамасына қарсы кездесу өткізеді.
