#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Қазақстан қыздар құрамасы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында үшінші жеңісіне қол жеткізді

Қазақстан қыздар құрамасы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында үшінші жеңісіне қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 17:21 Сурет: Қазақстан хоккей федерациясы
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы хоккейден Стамбулда (Түркия) өтіп жатқан IIA дивизионындағы әлем чемпионатында үшінші жеңісіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз Түркия құрамасын жеңді. Кездесудің шамамен ортасына дейін командалар есеп аша алмады. Алайда екінші кезеңде қазақстандық хоккейшілер қарсыластың қақпасына үш шайба соқты.

Ойынның 34-минутында Қазақстан құрамасының қақпасына буллит белгіленіп, айдын иелері оны сәтті пайдаланды. Ал үшінші кезеңде қазақстандықтар тағы екі шайба салып, матчты 5:1 есебімен өз пайдасына аяқтады.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан құрамасы Жаңа Зеландия мен Латвияны жеңген болатын. Келесі ойында қазақстандық хоккейшілер Нидерланд құрамасына қарсы мұз айдынына шығады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын ірі жеңіспен бастады
17:06, 20 қаңтар 2026
Қазақстан шайбалы хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын ірі жеңіспен бастады
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы екінші рет ірі есеппен жеңіске жетті
11:16, 24 қаңтар 2025
Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы екінші рет ірі есеппен жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: