#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Нұрайдың өлімі: Шымкент ПД бастығы мен оның бірінші орынбасары қызметінен босатылды

Шымкент полиция департаментінің бастығы мен оның бірінші орынбасары қызметінен айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 17:32 Сурет: Zakon.kz
Шымкент полиция департаментінің бастығы мен оның бірінші орынбасары қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

ҚР ІІМ-нің Өзіндік қауіпсіздік департаменті Қаратау ауданы полиция басқармасының қызметкерлері тарапынан қаза тапқан қыздың туыстарының өтінішін тиісінше қарамау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.

Ведомствоның хабарлауынша, қылмыстық іс аясында арызды қабылдау, ден қою шараларының толықтығы мен уақтылылығы, сондай-ақ қабылданған шешімдерге қатысты барлық мән-жай жан-жақты тексеріледі. Тергеу нәтижесі бойынша лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне заңнамаға сәйкес құқықтық баға беріледі.

Сонымен қатар аталған факті бойынша қызметтік тексеру жүргізілген. Оның қорытындысы бойынша басқарушылық жауапкершілік тәртібімен тәртіптік шаралар қабылданған.

"Құқықтық тәртіпті тиісінше қамтамасыз етпегені үшін Шымкент полиция департаментінің бастығы мен оның бірінші орынбасары атқарып отырған қызметтерінен босатылды. Сондай-ақ бірқатар лауазымды тұлға ішкі істер органдарынан шығарылды", - делінген ІІМ хабарламасында.

ІІМ заңдылықтың бұзылуына, сондай-ақ зорлық-зомбылық пен қатыгездік көріністеріне жол беретін кез келген фактілерге қатысты принципті ұстанымын сақтайтынын атап өтті.

"Қаза болған қызға қатысты кісі өлтіру дерегі бойынша қозғалған қылмыстық істің тергелу барысы Ішкі істер министрлігінің бақылауында. Тергеудің объективтілігі мен толықтығын қамтамасыз ету мақсатында тәжірибелі қызметкерлерден арнайы тергеу-жедел тобы құрылған", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бүгін, 2026 жылғы 20 қаңтарда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылордадағы Ұлттық құрылтай отырысында Шымкентте кісі қолынан қаза болған Нұрай есімді бойжеткеннің оқиғасына қатысты полиция әрекетіне құқықтық баға беруді тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында пара алған ҚТЖ қызметкерлері сотталды
19:20, Бүгін
Павлодар облысында пара алған ҚТЖ қызметкерлері сотталды
Алматы полиция департаментінде бірқатар басшы қызметінен босатылды
21:01, 13 ақпан 2024
Алматы полиция департаментінде бірқатар басшы қызметінен босатылды
Қостанай станциясының бастығы қызметінен босатылды
17:17, 17 тамыз 2024
Қостанай станциясының бастығы қызметінен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: