Серік Сәпиев пен орынбасары қызметінен босатылды
Бұл туралы 2026 жылғы 3 ақпанда Қарағанды облысы әкімінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасында өз еркімен лауазымынан босатылды: басқарма басшысы Серік Сәпиев пен оның орынбасары Даурен Есимханов", – делінген хабарламада.
Еске салсақ, 2026 жылғы 21 қаңтарда Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Серік Сәпиев (бокс бойынша Олимпиада чемпионы) пен оның орынбасары Даурен Есимханов (самбо және күрес самбодан Азия және әлем чемпиондары жүлдегері) арасындағы шағын төбелес видеоға түсіп қалған еді.
23 қаңтарда Азия дзюдо одағының президенті кеңесшісі және Астана дзюдо федерациясының президенті Айдар Махметов оқиғаны түсіндіріп, "ешкім ешкімді ұрмағанын" атап өтті.
Кейін Серік Сәпиев өз міндеттерін атқару барысында мемлекеттік қызметші этикасын сақтайтынын мәлімдеді. Содан кейін Олимпиада чемпионы видеоүндеу жасап, өзінің орынбасарымен болған жағдай "жеке немесе тұрмыстық жанжал емес" екенін атап өтті. Сәпиевтің айтуынша, оның рұқсатынсыз "облыстың спорт ұйымдары басшыларының заңсыз ауыстырылуына әрекет жасалған" және ол "ресми жолмен бұл әрекетті тоқтатуға тырысқан".
2026 жылғы 25 қаңтарда Қарағанды облысы спорт басқармасында Серік Сәпиевке қатысты айыптаулар бойынша тексеріс басталғаны белгілі болды. Ал 26 қаңтарда өңір әкімінің орынбасары Ермағанбет Бөлекпаев жағдайға қатысты пікір білдіріп, асығыстықпен бағалау жасамауға және тез шешім қабылдамауға шақырды, сондай-ақ болған оқиға бойынша тергеу жүріп жатқанын хабарлады.
26 қаңтарда Даурен Есимханов Серік Сәпиевтің мәлімдемесінен кейін үнсіздігін бұзып, әлеуметтік желілер мен БАҚ-та "объективті шындыққа сай емес ақпарат таралып жатқанын" атап өтті. Сондай-ақ ол "жақсы ниетсіз адамдардың провокацияларына берілмеуді және жағдайды ушықтырмауды" сұрады.