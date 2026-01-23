#Халық заңгері
Оқиғалар

Серік Сапиев пен оның орынбасары дау ортасында қалды

Серік Сапиев пен оның орынбасары төбелеске қатысып, дау ортасына іліккен, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 12:34 Сурет: Instagram/serik_sapiyev, Instagram/daurenesimkhanov
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарып отырған Олимпиада чемпионы Серік Сапиев пен оның орынбасары Даурен Есімханов – Азия және әлем чемпионаттарының самбо және күрес самбосы жеңімпаздары – төбелеске қатысқаны туралы хабарланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желідегі деректерге сәйкес, ер адамдар арасындағы жанжал 2026 жылғы 21 қаңтарда орын алған.

Қарағанды облысы Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі хабарлағандай, 42 жастағы Қарағанды тұрғынының арызы бойынша дене жарақатын келтіргені үшін қылмыстық іс қозғалған.

"Анықталғандай, 21 қаңтарда қаладағы спорт кешендерінің бірінде екі ер адам арасында қақтығыс болған. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр", – делінген ПД хабарламасында.

Қосымша мәліметтер тергеу мүддесіне қатысты болғандықтан жариялауға жатпайды.

Серік Сапиев – Қазақстандық бокс саласының көрнекті өкілдерінің бірі, Олимпиада чемпионы және спорт саласындағы қоғамдық қайраткер. Спорттық мансабын аяқтағаннан кейін Сапиев спортты әкімшілік деңгейде дамытуға ден қойды. Ол Қарағанды облысы Дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарды. Сонымен қатар, 2025 жылғы сәуірде Қазақстан Ұлттық Сурдлимпия комитетінің президенті болып сайланды.

Айта кетерлігі, 2023 жылы Сапиев доп ойыны кезінде бір балуанмен төбелесуге таяп қалған. Жанжал Олимпиада чемпионы мен файтер Артем Резников командасының өкілі Зелимхан Мусиханов арасында орын алған. Ойын барысында Мусиханов Сапиевті қатты жерге лақтырып, чемпионға ұнамағандықтан ол қарсыласқа қарсы жауап айтқан. Мусиханов та үндемей қалмай, төбелес басталатын сәтке жеткен. Сапиев пен Мусихановты команданың басқа мүшелері тыныштандырған.

Айгерим Тарина
