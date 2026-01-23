#Халық заңгері
Қоғам

"Өз мүмкіндігімді жақсы бағалаймын". Сәпиев өзінің орынбасарына қатысты болған оқиғаға пікір білдірді

Серік Сәпиев өзінің орынбасарына қатысты болған оқиғаға пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 19:00 Сурет: instagram/serik_sapiyev, Instagram/daurenesimkhanov
Олимпиада чемпионы, Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарып отырған Серік Сәпиев өз орынбасары — самбо және жауынгерлік самбодан Азия және әлем чемпионаттарының жүлдегері Даурен Есімхановқа қатысты болған оқиғаға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл туралы Instagram-дағы парақшасында жазды. Серік Сәпиев мемлекеттік қызметшінің әдеп қағидаттарын қатаң сақтайтынын жеткізді.

"Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында тарап жатқан жағдайға байланысты келесіні атап өткім келеді. Мен мемлекеттік қызметші ретінде өз міндеттерімді атқару барысында мемлекеттік қызметшінің әдеп қағидаттарын қатаң сақтаймын. Бала кезімнен бапкерлерім маған рингтен тыс жерде күш қолдануға болмайтынын үйретті". Серік Сәпиев

Ол сондай-ақ мәселе толық қаралып, жабылғанын да жазды.

"Өз мүмкіндігімді жақсы бағалаймын және әрбір іс-әрекетім үшін жауапкершілік арқалайтынымды толық түсінемін. Сондықтан қандай да бір арандатушылықтарға ермеймін. Мәселе толық қаралып, жабық деп есептеледі", - делінген жазбада.

Бұған дейін Серік Сәпиев пен оның орынбасарының жанжалдың ортасында қалғаны белгілі болған еді. Олимпиада чемпионы мен Дәурен Есімханов арасындағы төбелес 2026 жылғы 21 қаңтарда болған.

Кейінірек бұл оқиғаға Дзюдодан Азия одағы президентінің кеңесшісі әрі Астана қаласының дзюдо федерациясының президенті Айдар Махметов пікір білдірді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
