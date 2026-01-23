Ешкім ешкімді ұрған жоқ: Серік Сапиев пен оның орынбасары арасындағы даудың жаңа деректері
Сурет: gov.kz
Азиаттық дзюдо одағы президентінің кеңесшісі және Астана дзюдо федерациясының президенті Айдар Махметов Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Серік Сапиев пен оның орынбасары арасындағы жағдайға түсініктеме берді.
Махметов өзінің Instagram парақшасында Сапиевпен сөйлескенін жазды. Оның айтуынша, орынбасар Есімхановпен туындаған дау тек қана жұмыс мәселелеріне байланысты – қажетті құжаттарды беруден бас тарту салдарынан шыққан.
"Арнайы атап өткім келеді: кез келген физикалық қақтығысқа қатысты ақпарат шындыққа сәйкес емес. Ешкім ешкімді соққан жоқ. БАҚ өкілдерінен мұндай қауесеттерді таратпауын сұраймыз. Қазіргі уақытта жағдай толық реттелді, тараптар өзара түсіністікке келіп, дау толық шешілді", – деп жазды ол.
2026 жылғы 23 қаңтарда Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы, Қазақстанның Ұлттық сурдлимпиадалық комитетінің президенті, олимпиада чемпионы Серік Сапиев пен оның орынбасары, самбо және жекпе-жек самбо бойынша Азия және әлем чемпионатының жүлдегері Даурен Есімханов арасында төбелес болғаны туралы ақпарат таралды.
Аймақтық полиция департаменті хабарлағандай, "Қарағанды қаласының 42 жастағы тұрғынының арызы бойынша ұсақ-түйек төбелес фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды".
