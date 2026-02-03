Серік Сәпиев жанжалдан кейін жаңа қызметке тағайындалды
Ведомствоның Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес:
"Серік Сәпиев ҚР Туризм және спорт министрінің штаттан тыс кеңесшісі – ХХ жазғы Азия ойындарына дайындық штабының спорт бағыты бойынша үйлестірушісі болып тағайындалды. Бұл шешім өткен жылы күшіне енген "Дене шынықтыру және спорт туралы" ҚР Заңының жаңа редакциясында көзделген ротация жүйесі аясында қабылданды", – делінген хабарламада.
Сондай-ақ штаб құрамына Туризм және спорт министрлігінің өкілдері, ұлттық спорт федерацияларының басшылары және спорт саласының ардагерлері кірген.
"Олар дайындықтың әр кезеңін пысықтап, қойылған міндеттердің уақтылы әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етеді", – деп нақтылады министрліктің баспасөз қызметі.
2026 жылғы жазғы Азия ойындары 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтеді.
Азиада-2026 бағдарламасына спорттың 41 түрі енгізілген. Жалпы 68 дисциплина бойынша 460 медаль жиынтығы сарапқа салынады: 217-сі ерлер арасында, 204-і әйелдер арасында және 39-ы аралас санатта. Бағдарламаға олимпиадалық, олимпиадалық емес және дәстүрлі азиялық спорт түрлері енген.
Серік Сәпиев – Лондон Олимпиадасының бокс бойынша чемпионы, 2010 жылғы Гуанчжоудағы жазғы Азия ойындарының жеңімпазы. Бұған дейін ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы, өңірлік басқарма басшысы қызметтерін атқарған. Қазіргі уақытта ҚР Ұлттық сурдлимпиадалық комитетінің президенті.
2024 жылғы қарашадан бері Серік Сәпиев Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарған. 2026 жылғы 21 қаңтарда ол мен оның орынбасары Даурен Есімханов (самбо және жауынгерлік самбодан Азия және әлем чемпионаттарының жүлдегері) арасында шағын жанжал болып, оқиға бейнежазбаға түсіп қалған. Кейін екеуі де мәлімдеме жасаған. 3 ақпанда Сәпиев пен Есімхановтың өз еркімен қызметтерінен босатылғаны белгілі болды.