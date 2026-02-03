#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Қоғам

Серік Сәпиев жанжалдан кейін жаңа қызметке тағайындалды

Серік Сәпиев жанжалдан кейін жаңа қызметке тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 14:27 Сурет: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Серік Сәпиев Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды. Бұл туралы 2026 жылғы 3 ақпанда ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Ведомствоның Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес:

"Серік Сәпиев ҚР Туризм және спорт министрінің штаттан тыс кеңесшісі – ХХ жазғы Азия ойындарына дайындық штабының спорт бағыты бойынша үйлестірушісі болып тағайындалды. Бұл шешім өткен жылы күшіне енген "Дене шынықтыру және спорт туралы" ҚР Заңының жаңа редакциясында көзделген ротация жүйесі аясында қабылданды", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ штаб құрамына Туризм және спорт министрлігінің өкілдері, ұлттық спорт федерацияларының басшылары және спорт саласының ардагерлері кірген.


"Олар дайындықтың әр кезеңін пысықтап, қойылған міндеттердің уақтылы әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етеді", – деп нақтылады министрліктің баспасөз қызметі.

2026 жылғы жазғы Азия ойындары 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтеді.

Азиада-2026 бағдарламасына спорттың 41 түрі енгізілген. Жалпы 68 дисциплина бойынша 460 медаль жиынтығы сарапқа салынады: 217-сі ерлер арасында, 204-і әйелдер арасында және 39-ы аралас санатта. Бағдарламаға олимпиадалық, олимпиадалық емес және дәстүрлі азиялық спорт түрлері енген.

Серік Сәпиев – Лондон Олимпиадасының бокс бойынша чемпионы, 2010 жылғы Гуанчжоудағы жазғы Азия ойындарының жеңімпазы. Бұған дейін ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы, өңірлік басқарма басшысы қызметтерін атқарған. Қазіргі уақытта ҚР Ұлттық сурдлимпиадалық комитетінің президенті.

2024 жылғы қарашадан бері Серік Сәпиев Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарған. 2026 жылғы 21 қаңтарда ол мен оның орынбасары Даурен Есімханов (самбо және жауынгерлік самбодан Азия және әлем чемпионаттарының жүлдегері) арасында шағын жанжал болып, оқиға бейнежазбаға түсіп қалған. Кейін екеуі де мәлімдеме жасаған. 3 ақпанда Сәпиев пен Есімхановтың өз еркімен қызметтерінен босатылғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
15:48, Бүгін
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
Серік Сәпиев жаңа қызметке тағайындалды
14:00, 24 қараша 2024
Серік Сәпиев жаңа қызметке тағайындалды
Сидней Олимпиадасының күміс жүлдегері жаңа қызметке тағайындалды
21:15, 06 тамыз 2024
Сидней Олимпиадасының күміс жүлдегері жаңа қызметке тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: