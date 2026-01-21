#Халық заңгері
Қоғам

Көлік министрлігі: 2026 жылы жаңа халықаралық әуе бағыттары ашылады

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 16:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 21 қаңтарда өткен Үкімет отырысында жаңа халықаралық әуе бағыттарын ашу, авиакаргоны дамыту және жүк тасымалдайтын әуе компанияларын Қазақстан әуежайларына тарту жөніндегі жоспарларды мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, биыл халықаралық әуе рейстерін қайта жандандыру, жаңа бағыттар ашу және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер жиілігін арттыру жоспарланып отыр. Атап айтқанда, Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Шанхай, Қашғар, Варшава және басқа да қалаларға қатынайтын рейстер саны көбейтіледі.

"Әуе транзиттік мүмкіндіктерін кеңейту үшін авиациялық отын бағасын төмендету бойынша шаралар іске асырылуда. Қазіргі уақытта KMG-Aero компаниясының барлық әуежайларға қолжетімділігі қамтамасыз етілді. Қазақстан әуежайларына жүк тасымалдайтын әуе компанияларын тарту мақсатында FedEx (АҚШ), UPS (АҚШ), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия) сынды ірі шетелдік әуе тасымалдаушылармен жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар, Қазақстанда авиакарго инфрақұрылымын дамыту жұмыстары қарастырылған. Салада оң өсім динамикасы байқалады – жүк өңдеу көлемі артып келеді", – деді Нұрлан Сауранбаев.

Оның айтуынша, өткен жылдың қорытындысы бойынша 1 млн 736 мың тонна жүк өңделген. Бұл – өңірдегі ең жоғары көрсеткіш. Аталған бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да күшейтілетін болады.

Сонымен қатар премьер-министр Олжас Бектенов Көлік министрлігіне "Самұрық-Қазына" қорымен бірлесіп, бір апта ішінде жаңа халықаралық әуе рейстерін іске қосу және ұлттық жүк әуе тасымалдаушысының одан әрі қызметі бойынша нақты ұсыныстар енгізуді тапсырды.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Датчиктер орнату қымбатқа түседі: Қазақстан жолдарға түсетін ауыр жүктеме мәселесін басқаша шешетін болды
18:43, Бүгін
Датчиктер орнату қымбатқа түседі: Қазақстан жолдарға түсетін ауыр жүктеме мәселесін басқаша шешетін болды
Қазақстанда 2026 жылы қандай халықаралық әуе рейстері ашылады
12:59, 01 қаңтар 2026
Қазақстанда 2026 жылы қандай халықаралық әуе рейстері ашылады
Мемлекет басшысы жаңа көлік министрін тағайындады
09:54, 30 маусым 2025
Мемлекет басшысы жаңа көлік министрін тағайындады
