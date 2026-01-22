Қазақстанның оңтүстігінде оқу-жаттығу жиындарынан кейін 22 жасөспірім ауруханаға жеткізілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 21 қаңтар күні кешке Меркі аудандық көпсалалы ауруханасына жасы 12 мен 17 аралығындағы 22 кәмелетке толмаған спортшы жеткізілді. Балалар Қызылорда облысынан "Тұран" демалыс аймағының базасында өтетін күрес түрлері бойынша оқу-жаттығу жиындарына қатысу үшін келген.
Алдын ала диагноз – шығу тегі анықталмаған гастроэнтерит.
"Қазіргі уақытта мамандар ауруға шалдыққандардан зертханалық талдауға сынамалар, сондай-ақ тағам үлгілерін алып, аурудың көзін анықтау жұмыстарын жүргізуде. Зерттеу нәтижелері күтілуде", – деп мәлімдеді Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Аталған дерек бойынша облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тексеру іс-шараларын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ Меркі аудандық полиция бөлімі оқиғаны тіркеп, тексеру жұмыстарын бастады.
Ауруханаға жеткізілгендердің барлығы тұрақты медициналық бақылауда. Олардың жағдайы жеңіл, жалпы хал-жағдайы қанағаттанарлық деп бағалануда.
"Демалыс аймағында болған қалған 81 бала мен 13 жаттықтырушы медициналық тексеруден өтті. Ауру белгілері анықталған жоқ, алдын алу шаралары жалғасуда", – деп хабарлады Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Еске салсақ, бұған дейін Қаскелең қаласындағы Қаныш Сәтбаев атындағы №47 орта мектепте 9-сынып оқушысы қайтыс болған еді. Аталған дерек бойынша уәкілетті органдар тексеру және тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript