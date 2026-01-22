Қазақстанда ауа райына байланысты қай жолдар жабық тұр
2026 жылғы 22 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 3 облыстағы 3 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысы уақытша шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жамбыл облысы
- "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 534-593-шақырым аралығы (Айша бибі ауылы – Түркістан облысының шекарасы).
Түркістан облысы
- "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 593-654-шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасы – Машат ауылы).
Жетісу облысы
- "Үшарал – Достық" автожолының 84-164 шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық станциясы).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 718 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.
