Алматылық фотограф құстардың сәтті сурет топтамасын ұсынды
Белгілі фотограф Дмитрий Доценко Алматыдағы құстардың қысқы фотосын үлкен топтамаға жинап, жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Instagram-да ол қысқы маусымның екінші жартысы құстарды бақылауға ең қолайлы кезең екенін жазды. Себебі "қар көп түседі, ал аяз қатайып, құстарға азық табу қиынға соғады. Сол себепті олар тау етегінен қалаға, бақтар мен саябақтарға қарай түседі".
"Азық іздеп жүргенде құстар сақтықты азайтып, бізге жақын келеді. Біз көбіне оларды байқамай қаламыз да, тек көгершіндер мен қараторғайларды көретін тәріздіміз. Шын мәнінде олардың саны әлдеқайда көп. Мен саябақтарда серуендеп, сіздер үшін үлкен қысқы фототоптама жинадым. Әр құстың жанында атауы мен қызықты фактісі жазылған. Топтаманы сақтап қойыңыздар – таныс емес құсты кездестіргенде, оны осы арқылы жедел анықтай аласыз", – деп жазды Доценко.
Фотографтың айтуынша, жаңғақ бұталарында Сібірдің Тайга ормандарынан азық іздеп Алматыға ұшып келетін самырқұстарды көруге болады.
"Бетеге мен қайың ағаштарында кейде бірден бірнеше құс көріп қаламын: шырша құстары, сары шымшық, шұбар шымшық. Президент саябағында алдымен қарғаны байқадым. Одан сәл өткенде биік бұтақтардың бірінен қыран құсты көзім шалды. Жақындап қарасам кәдімгі күйкентай екен. Көп ұзамай үкіні де көріп қалдым. Оны кездестіру мүмкін емес-ті. Киелі құсты көргеніме шын қуандым",- деді фотограф.
Сонымен қатар, фотограф оқырмандарынан қандай құсты көріп тұратындарын сұрады.
- Суреттер сондай сәтті шыққан. Қаламызды әлі де құстар мекендейтініне көзім жетіп, шын қуанып отырмын.
- Тамаша суреттер, тіптен ғажап!
- Көгершіндерді жиі көремін, олар адамдардан сескенбейтін болған
- Қала сыртында қара қарғалар әлі күнге топтасып өмір сүруде. Көріп тұрамын
- Ғажап, басқа-басқа саябақтан үкіні көруге болады деп ойламаппын!
Бұған дейін Қарағанды облысында маралдарды жабайы табиғатқа жіберген сәттің бейнетаспасын ұсынған болатынбыз.
