#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Алматыда қар мен аяз қаңтардың соңына дейін сақталады

Алматыда қар мен аяз қаңтардың соңына дейін сақталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 18:40 Сурет: pixabay
Синоптиктер Zakon.kz сайтына алдағы аптада ауа райы қандай болатынын айтып берді. Алдын ала болжамға сәйкес, алдағы жеті күнде мегаполисте күндіз де, түнде де қайтадан қар жауып, аяз сақталады.

Бас инженер-синоптик Светлана Аманқұлованың айтуынша, сенбіге қараған түні қалада өтіп бара жатқан атмосфералық фронттың әсерінен аздаған қар жауады. Жалпы алғанда, демалыс күндері мен келесі аптаның басында жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр. Осы күндері ауа температурасы біршама жоғарылайды: түнде –8-10°С-тан –5-7°С-қа дейін, күндіз –2-4°С-тан 0…+2°С-қа дейін.

"Сейсенбі күні Алматы облысының аумағына оңтүстік циклон ығысады. Алдымен ол аралас жауын-шашын — жаңбырдың қарға ұласуын әкеледі, ал сәрсенбі мен бейсенбі күндері қар жауады. Жұма күні жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Ауа температурасы түнде –5–7°С-тан –10–12°С-қа дейін, күндіз 0…+2°С-тан –5–7°С-қа дейін төмендейді", – делінген "Қазгидромет" РМК мәліметінде.

Апта бойы қалада ылғалды ауа сақталады, соның салдарынан тұман мен көктайғақ қалыптасады.

"Түнгі уақытта бұл құбылыстар күшейіп, күндіз әлсірейді", – деп хабарлайды синоптик.

Алматы бойынша 2026 жылғы 24-30 қаңтарға арналған ауа райы болжамы:

24 қаңтар: көшпелі бұлтты, түнде аздаған қар. Кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде –10-12°С, күндіз –2-4°С.

25 қаңтар: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде –8-10°С, күндіз 0…–2°С.

26 қаңтар: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде –5-7°С, күндіз 0…+2°С.

27 қаңтар: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын. Кей уақыттарда тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде –5-7°С, күндіз 0…+2°С.

28 қаңтар: көшпелі бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман, көктайғақ. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Түнде –4-6°С, күндіз –1-3°С.

29 қаңтар: көшпелі бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман, көктайғақ. Жел батыстан 3-8 м/с. Түнде –7-9°С, күндіз –3-5°С.

30 қаңтар: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Түнде –10-12°С, күндіз –5–7°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, қар: Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
19:10, 09 қаңтар 2026
Жаңбыр, қар: Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
"Сынап бағаны ақырындап көтеріледі". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
10:42, 17 қаңтар 2026
"Сынап бағаны ақырындап көтеріледі". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Алматыда қайтадан қар жауады, Астанада аяз күшейеді: 20–22 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
15:18, 19 қаңтар 2026
Алматыда қайтадан қар жауады, Астанада аяз күшейеді: 20–22 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: