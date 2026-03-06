Алматыда қалың қар жауып, күн суытады: алдағы аптаға ауа райы болжамы
"Қазгидромет" РМК Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, алдағы аптада Алматыда температура айтарлықтай құбылып, тұрақсыз көктемгі ауа райы болады.
Оның сөзінше, апта басында салыстырмалы түрде жылы ауа райы сақталып, құбылмалы бұлтты болады.
Түнде және таңертең кей жерлерде жаңбыр мен дымқыл қар түрінде жауын-шашын түсуі мүмкін. Тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы +7…+9°C, ал кей күндері +13…+15°C-қа дейін жылынады.
Аптаның ортасына қарай ауа райы өзгере бастайды. Қалада бұлттылық артып, жауын-шашын күтіледі — жаңбыр біртіндеп қарға ауысады. Температура біртіндеп төмендеп, жел күшейеді. Кей кездері тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін.
"Аптаның екінші жартысында қалада айтарлықтай суытады. Қар жауып, кей уақытта қалың қар түсуі ықтимал. Түнгі температура -8°C-тан -12°C-қа дейін төмендейді, ал күндіз -5°C-тан +3°C аралығында болады", - деді Дәулет Кісебаев.
Синоптиктің айтуынша, осылайша Алматыдағы апта басы салыстырмалы түрде жылы әрі ылғалды ауа райымен басталғанымен, аптаның соңына қарай қыс қайта оралғандай әсер қалдырады.
Алматы бойынша 2026 жылғы 7-13 наурызға арналған ауа райы болжамы
7 наурыз: құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбыр, қар). Жолдарда көктайғақ болуы мүмкін. Кейде тұман түседі. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с, кейде екпіні 15 м/с. Температура түнде -1…+1°C, күндіз +7…+9°C.
8 наурыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 5-10 м/с. Температура түнде 0…+2°C, күндіз +13…+15°C.
9 наурыз: құбылмалы бұлтты, кешке жаңбыр жауады. Түнде тұман. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с дейін. Температура түнде +3…+5°C, күндіз +13…+15°C.
10 наурыз: құбылмалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр. Кейде тұман. Жел батыстан 3-8 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура түнде -1…-3°C, күндіз +5…+7°C.
11 наурыз: бұлтты, қар жауады, түнде кей уақытта қалың қар болуы мүмкін. Тұман, көктайғақ байқалады. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с, кейде екпіні 15 м/с. Температура түнде -8…-10°C, күндіз -3…-5°C.
12 наурыз: құбылмалы бұлтты, түнде қар. Кейде тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Температура түнде -10…-12°C, күндіз 0…+2°C.
13 наурыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с дейін. Температура түнде -10…-12°C, күндіз +1…+3°C.