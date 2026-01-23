Павлодар облысында көлік жөндеген үш тұрғын газдан уланды
Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысында көлік жөндеген үш тұрғын газбен уланды. Көміртегі тотығы түссіз және иіссіз, сондықтан көміртегі тотығымен улану көбінесе байқалмайды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Өткен тәулікте көміртегі тотығымен уланудың екі жағдайы тіркелді, үш адам зардап шекті. Павлодар қаласының ауруханасына 1969 жылы туған, орташа газбен уланған ер адам ауруханаға жатқызылды. Железин ауданының тұрғыны гаражда автокөлікті жөндеу жұмыстарын жүргізген.
Дәл осындай жағдай Баянауыл ауданының Майқайың ауылында болған. Медициналық көмекке 1990 және 1993 жылы туған екі ауыл тұрғыны жүгінді. Көмек көрсетілгеннен кейін олар үйге жіберіледі.
"Күнделікті өмірде көміртегі тотығымен улану әдетте екі жағдайда болады. Қыста жылуды сақтауға тырысып, тұрғындар пештің қақпақтарын жауып қояды. Нәтижесінде отын толығымен жанбай, көміртегі тотығы пайда болады, ол бүкіл үйге таралады. Улану көбінесе түнде, адамдар ұйықтап жатқанда болады. Екіншісі, автокөлікті жабық гаражда жылыту. Жабық қақпада іске қосылған көлік бөлмені пайдаланылған газдармен тез толтырады, бұл өлімге әкелетін концентрацияны тудырады", – деп хабарлады облыстық Төтенше жағдайлар департаменті.
Департамент қызметкерлері жанармай толығымен жанғанша қақпақтарды жаппай, іске қосылған көлікті гаражда қалдырмауды, уланудың алғашқы белгілерінде шұғыл түрде сыртқа шығып, жедел жәрдем шақыру керектігін ескертеді.
