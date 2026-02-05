#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Семей тұрғыны танысының телефонын уақытша алып, несие рәсімдеген

Семей тұрғыны танысының телефонын уақытша алып, несие рәсімдеген, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 19:50 Сурет: polisia.kz
Абай облысында алаяқтыққа қатысы бар күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Семей қаласының 49 жастағы жергілікті тұрғыны полицияға жүгініп, 2025 жылдың тамыз айында алаяқтықтың құрбаны болғанын хабарлаған. Жәбірленушінің айтуынша, танысы ұялы телефонын уақытша пайдалану сылтауымен алдап, сеніміне кіріп, оның атына несие рәсімдеген, кейін қаражатты иемденіп кеткен.

Келтірілген шығын көлемі 1 500 000 теңгені құрады. "Hi-Tech" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде Семей қаласының 23 жастағы тұрғыны анықталып, ұсталды.

Күдікті өз кінәсін мойындады. Ұрланған қаражат жұмсалып кеткендіктен тәркіленген жоқ. Аталған дерекке сәйкес "Алаяқтық" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктіге төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстары, не бір мың сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту, не төрт жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

Сондай-ақ мүлкін тәркілеу, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейін айыру немесе онсыз да қарастырылған. Абай облысы Полиция азаматтарға қырағылық танытып, бөгде адамдарға ұялы телефондарын және жеке деректерін бермеуге кеңес берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Семей тұрғыны колония аумағына телефон лақтырмақ болған
01:08, 09 қараша 2023
Семей тұрғыны колония аумағына телефон лақтырмақ болған
Түркістанда автобус күтіп тұрған 64 жастағы әйелге бейтаныс ер адам кенеттен шабуыл жасаған
19:47, 02 мамыр 2025
Түркістанда автобус күтіп тұрған 64 жастағы әйелге бейтаныс ер адам кенеттен шабуыл жасаған
Ақтөбе облысының тұрғыны сыныптасын алдап, атына несие рәсімдеген
23:10, 20 қазан 2023
Ақтөбе облысының тұрғыны сыныптасын алдап, атына несие рәсімдеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: