Семей тұрғыны танысының телефонын уақытша алып, несие рәсімдеген
Семей қаласының 49 жастағы жергілікті тұрғыны полицияға жүгініп, 2025 жылдың тамыз айында алаяқтықтың құрбаны болғанын хабарлаған. Жәбірленушінің айтуынша, танысы ұялы телефонын уақытша пайдалану сылтауымен алдап, сеніміне кіріп, оның атына несие рәсімдеген, кейін қаражатты иемденіп кеткен.
Келтірілген шығын көлемі 1 500 000 теңгені құрады. "Hi-Tech" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде Семей қаласының 23 жастағы тұрғыны анықталып, ұсталды.
Күдікті өз кінәсін мойындады. Ұрланған қаражат жұмсалып кеткендіктен тәркіленген жоқ. Аталған дерекке сәйкес "Алаяқтық" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктіге төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстары, не бір мың сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту, не төрт жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.
Сондай-ақ мүлкін тәркілеу, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейін айыру немесе онсыз да қарастырылған. Абай облысы Полиция азаматтарға қырағылық танытып, бөгде адамдарға ұялы телефондарын және жеке деректерін бермеуге кеңес берді.