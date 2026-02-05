#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

"Астана – Павлодар" автожолында жылдамдық режимі уақытша төмендетіледі

&quot;Астана – Павлодар&quot; автожолында жылдамдық режимі уақытша төмендетіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 21:25 Сурет: pexels
9 ақпаннан бастап "Астана – Павлодар" автомобиль жолында жылдамдық режимі уақытша төмендетіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыс мезгілінде ауа райының қолайсыздығына байланысты жол-көлік оқиғаларының көбеюіне орай, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жылдамдық режимін уақытша төмендету туралы шешім қабылдады.

Аталған шешімге сәйкес, 2026 жылғы 9 ақпан күні сағат 00:00-ден бастап "Астана – Павлодар" автомобиль жолында көлік құралдары үшін белгіленген ең жоғары жылдамдық 140 км/сағаттан 110 км/сағатқа дейін төмендетіледі. Бұл шектеу қысқы кезеңде қолданылады және уақытша сипатқа ие.

Қабылданған шара жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға, апаттылық деңгейін төмендетуге, сондай-ақ көктайғақ, қар басу және көріну деңгейінің төмендеуі сияқты қолайсыз метеорологиялық факторлардан туындайтын тәуекелдерді азайтуға бағытталған.

Көктемгі-жазғы кезең басталғаннан кейін жолдың техникалық және климаттық жағдайына қарай бұрын белгіленген жылдамдық режимін қалпына келтіру жоспарланып отыр.

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы жүргізушілерді белгіленген жылдамдық режимін, жол белгілерінің талаптарын және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, сондай-ақ қыс мезгілінде жолда аса мұқият болуға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астана-Теміртау тас жолында жылдамдық режимі өзгерді
15:10, 03 мамыр 2024
Астана-Теміртау тас жолында жылдамдық режимі өзгерді
Петропавлда 9 қарашадан бастап төтенше жағдай режимі енгізіледі
17:47, 08 қараша 2023
Петропавлда 9 қарашадан бастап төтенше жағдай режимі енгізіледі
Жолдардағы жылдамдық шектеулерін сақтамай, айыппұл арқалағандар шағымы: ІІМ мәлімдеме жасады
18:30, 29 желтоқсан 2025
Жолдардағы жылдамдық шектеулерін сақтамай, айыппұл арқалағандар шағымы: ІІМ мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: