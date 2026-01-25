#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті: видео

Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 10:31 Сурет: polisia.kz
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері қала аумағында пәтер тонаумен айналысқан адамдар тобының қылмыстық әрекетін әшкерелеп, жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдіктілер анықталып, ұсталды. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, топ мүшелері алдын ала келісіп, жүйелі түрде әрекет етіп, тұрғын үйлерге заңсыз кіріп, азаматтардың бағалы заттары мен мүлкін ұрлаған.

Қолға түсіру және одан кейінгі тергеу әрекеттері барысында күдіктілердің қылмыстық әрекеттерге қатысы бар екенін дәлелдейтін заттай айғақтар тәркіленді. Ұрланған мүліктің бір бөлігі заңды иелеріне қайтарылды.

Қазіргі таңда қылмыстық әрекеттің бірнеше дерегі анықталды. Ұсталғандардың Алматы қаласы аумағында жасалған басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бары тексеріліп жатыр.

Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Қажетті тергеу және жедел іс-шаралары жүргізілуде. Мүліктік қылмыстардың алдын алу және жолын кесу бағытындағы жұмыс полицияның тұрақты бақылауында.

Айдос Қали
