Қоғам

Жол апатынан кейінгі кісі өлімі: Шымкентте тағы үш күдікті ұсталды

Жол апатынан кейінгі кісі өлімі: Шымкентте тағы үш күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 14:01 Сурет: Zakon.kz
Шымкентте жол апатынан кейінгі кісі өлімі дерегі бойынша тағы үш күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы адвокат Талғат Есімов мәлімдеді.

"Шымкент полиция департаментінің қызметкерлері Василий Колесниковты өлтіру фактісі бойынша тағы үш күдіктіні ұстады. Олар Түркістан облысының Түлкібас ауданында бой тасалап жүрген", – деп жазды адвокат.

Оның айтуынша, күдіктілер Түркістан облысының Түлкібас ауданы аумағында жасырынған.

Еске салайық, 20 қаңтарда Шымкентте болған жол-көлік оқиғасы жаппай төбелеске ұласып, соңы кісі өлімімен аяқталған. 21 қаңтарда төрт ер адамның ұсталғаны белгілі болды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шерзат Полаттың өлімі: тағы бір күдікті ұсталды
15:07, 18 қазан 2024
Шерзат Полаттың өлімі: тағы бір күдікті ұсталды
Жетісу облысында кейінгі екі тәулікте жол апатынан бес адам қайтыс болды
01:15, 03 қазан 2023
Жетісу облысында кейінгі екі тәулікте жол апатынан бес адам қайтыс болды
Арыста кісі өлтірді деген күдікпен үш ер адам ұсталды
22:06, 11 тамыз 2023
Арыста кісі өлтірді деген күдікпен үш ер адам ұсталды
