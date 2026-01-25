#Халық заңгері
Қоғам

Алматы тауларында аяғын сындырып алған 59 жастағы альпинист эвакуацияланды

Алматы тауларында аяғын сындырып алған 59 жастағы альпинист эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 16:40 Сурет: Алматы төтенше жағдайлар департаменті
Бүгін таңертең Алматы қаласы Медеу ауданында, теңіз деңгейінен 3630 метр биіктікте орналасқан Мыңжылқы шыңында ТЖМ құтқарушылары зардап шеккен альпинисті эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 23-ші әмбебап құтқару бөлімшесіне альпинизм нұсқаушысынан 59 жастағы ер адам аяғын жарақаттап алғаны және биік таулы жерлерден өздігінен жүре алмай жатқандығы туралы хабарлама келіп түсті.

Оқиға орнына шұғыл көмек көрсету үшін 23-ші әмбебап бөлімшенің құтқарушылар экипажы, сондай-ақ Апаттар медицинасы орталығының реанимобилі жедел түрде жіберілді. Құтқарушылар қысқа мерзім ішінде Мыңжылқы шыңына жетіп, зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны эвакуациялады.

"Апаттар медицинасы орталығының реанимобилі тәулік бойы жұмыс істейді және Шымбұлақ тау шаңғысы курортының жанында кезекшілік етеді", - делінген хабарламада.
Айдос Қали
