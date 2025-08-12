#Қазақстан
Оқиғалар

Алматы тауларында 72 жастағы ресейлік туристің аяғын тас басып қалып, құтқарушылар шұғыл көмекке келді

Алматы тауларында 72 жастағы ресейлік туристің аяғына тас басып қалып, құтқарушылар шұғыл көмекке келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 14:08 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қазақстан ТЖМ мамандары 4000 метр биіктікте түнгі құтқару операциясын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ-ның таратқан мәліметіне сүйенсек, 11 тамызда кешке Алматы облысы Талғар ауданында орналасқан Физкультурник шыңында ресейлік 72 жастағы туристің аяғын үлкен тас басып қалды.

"Ер адам ауыр жарақат алып, қан жоғалтты. Ол тауда ұлымен бірге болған, алайда байланыс болмаған. Жас жігіт бірнеше шақырым төмен түсіп, байланыс ұстап, көмек шақыруға мәжбүр болды. Оқиға орнына Қазақстан ТЖМ Республикалық жедел-құтқару жасағының және Алматы қаласы ТЖД құтқару қызметінің күштері жіберілді. Тоғыз құтқарушы екі техника бірлігімен және дронның көмегімен тауға аттанды. Жол тастар мен мұздықтар арқылы, түнгі уақытта және төрт мың метрден астам биіктікте өтті. Жарақат алған адамға жету бес сағаттан астам уақытты алды",- делінген ведомство ақпаратында.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Құтқарушылар алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оның жағдайы нашарлай бастағандықтан шұғыл түрде төменге көшіруді бастады. Түнде құтқару операциясына қосымша күштер тартылды.

Осылайша, 12 тамыз күні таңертең Богданович мұздығына ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" тікұшағы келді. Жарақат алған турист, оның ұлы және бір құтқарушы Боралдай әуежайына жеткізілді, кейіннен ер адам Алматы қаласының клиникалық ауруханасына жеткізілді.

Құтқару операциясы биік таулы, қиын рельеф жағдайында 13 сағаттан астам уақытқа созылды.

Бұған дейін Алматыда түн ортасында екі көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы жедел түрде ауруханаға жеткізілгені хабарланған болатын. 

