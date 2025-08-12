#Қазақстан
Оқиғалар

Алматыда түн ортасында екі көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы жедел түрде ауруханаға жеткізілді

Алматыда түн ортасында екі көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы жедел түрде ауруханаға жеткізілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 10:54 Сурет: Zakon.kz
12 тамызда түнде Алматыда Сейфуллин мен Сәтбаев көшелерінің қиылысында жол-көлік оқиғасы болды. Белгілі болғандай Mercedes-Benz G-Wagon және Hyundai Sonata көліктері соқтығысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнында болған Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, екі көлік те Сейфуллин даңғылы бойымен қозғалған. Mercedes көлігі солтүстік бағытқа, ал Hyundai оған қарама-қарсы – оңтүстікке қарай жүрген.

G-Wagon жүргізушісі Сәтбаев көшесіне солға бұрылмақ болған сәтте, Hyundai көлігі жоғары жылдамдықпен келіп, оның артқы дөңгелек тұсына соғылған.

Сурет: Zakon.kz

Соққының қатты болғаны соншалық – G-Wagon шайқалып, кейін бірнеше рет айналып, бір жағына аударылып қалған.

Сурет: Zakon.kz

Hyundai көлігін де соқтығысқаннан кейін жолдан тайдырып жіберген.

Сурет: Zakon.kz

Жол апатының салдарынан G-Wagon жүргізушісі мен Hyundai жолаушысы зардап шекті. Олар бірден ауруханаға жеткізілді.

Сурет: Zakon.kz

Жол-патрульдік полиция қызметкерлері оқиғаның нақты мән-жайын бейнебақылау камералары арқылы анықтайтын болады.

Бұған дейін Форт-Шевченкода жасөспірімнің жүк көлігін ұрлап әкетіп, 14 жасар қызды қағып кеткендігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
