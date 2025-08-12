Алматыда түн ортасында екі көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы жедел түрде ауруханаға жеткізілді
Оқиға орнында болған Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, екі көлік те Сейфуллин даңғылы бойымен қозғалған. Mercedes көлігі солтүстік бағытқа, ал Hyundai оған қарама-қарсы – оңтүстікке қарай жүрген.
G-Wagon жүргізушісі Сәтбаев көшесіне солға бұрылмақ болған сәтте, Hyundai көлігі жоғары жылдамдықпен келіп, оның артқы дөңгелек тұсына соғылған.
Сурет: Zakon.kz
Соққының қатты болғаны соншалық – G-Wagon шайқалып, кейін бірнеше рет айналып, бір жағына аударылып қалған.
Сурет: Zakon.kz
Hyundai көлігін де соқтығысқаннан кейін жолдан тайдырып жіберген.
Сурет: Zakon.kz
Жол апатының салдарынан G-Wagon жүргізушісі мен Hyundai жолаушысы зардап шекті. Олар бірден ауруханаға жеткізілді.
Сурет: Zakon.kz
Жол-патрульдік полиция қызметкерлері оқиғаның нақты мән-жайын бейнебақылау камералары арқылы анықтайтын болады.
