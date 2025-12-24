#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда түн ортасында үш көлік соқтығысып, бір адам зардап шекті

Алматыда түн ортасында үш көлік соқтығысып, бір адам зардап шекті , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 11:15 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 2025 жылғы 24 желтоқсанға қараған түні Розыбакиев пен Тимирязев көшелерінің қиылысында жол апаты орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Hyundai Elantra көлігінің жүргізушісі Розыбакиев көшесіндегі дүкендердің бойына тұрақтап, өзі шай ішуге кеткен. Дегенмен, арада бес минут өтпестен кафеге полиция қызметкері келіп, апат туралы мәлімдеген.

Сурет: Zakon.kz

Жүргізуші сыртқа шығып, оның көлігінің Geely Emgrand көлігіне соғылғанын көрген.

Сурет: Zakon.kz

Кейінірек белгілі болғандай, Hyundai Bayon көлігі Розыбакиев бойымен оңтүстік бағытта келе жатып, бір сәтте тұрақта тұрған Hyundai Elantra көлігіне жоғары жылдамдықпен соғылған. Осылайша, Hyundai Elantra өзінің алдында тұрған Geely Emgrand-ке соққы берген.

Сурет: Zakon.kz

Осы сәтте, ауыр соққыдан Hyundai Bayon көлігі аударылып қалған.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлер жүргізушіге жедел көмек көрсетіп, көлікті қайта аударған.

Сурет: Zakon.kz

Апат салдарынан Hyundai Bayon жүргізушісі зардап шекті, қазір ол ауруханаға жатқызылды.

Сурет: Zakon.kz

Жол апатының мән-жайын полиция қызметкерлері егжей-тегжейлі анықтауда.

Бұған дейін Алматыда жол талғамайтын көлік жол апатына түсіп, газ құбырына зақым келтіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
