Алматыда түн ортасында үш көлік соқтығысып, бір адам зардап шекті
Hyundai Elantra көлігінің жүргізушісі Розыбакиев көшесіндегі дүкендердің бойына тұрақтап, өзі шай ішуге кеткен. Дегенмен, арада бес минут өтпестен кафеге полиция қызметкері келіп, апат туралы мәлімдеген.
Сурет: Zakon.kz
Жүргізуші сыртқа шығып, оның көлігінің Geely Emgrand көлігіне соғылғанын көрген.
Кейінірек белгілі болғандай, Hyundai Bayon көлігі Розыбакиев бойымен оңтүстік бағытта келе жатып, бір сәтте тұрақта тұрған Hyundai Elantra көлігіне жоғары жылдамдықпен соғылған. Осылайша, Hyundai Elantra өзінің алдында тұрған Geely Emgrand-ке соққы берген.
Осы сәтте, ауыр соққыдан Hyundai Bayon көлігі аударылып қалған.
Куәгерлер жүргізушіге жедел көмек көрсетіп, көлікті қайта аударған.
Апат салдарынан Hyundai Bayon жүргізушісі зардап шекті, қазір ол ауруханаға жатқызылды.
Жол апатының мән-жайын полиция қызметкерлері егжей-тегжейлі анықтауда.
