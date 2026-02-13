Алматыда түн ортасында жол апаты болып, бір бала зардап шекті
Алдын ала мәлімет бойынша, апат Райымбек даңғылында, Ахрименко көшесіне жетпей болған. Daewoo Damas көлігі жолдың ең оң жақ жолағымен келе жатып, іргелес көшеге оңға бұрыла бастаған. Осы сәтте автобус жолағымен қозғалып келе жатқан Toyota Land Cruiser бұрылып жатқан көлікпен соқтығысқан.
Сурет: Zakon.kz
Соққының әсерінен екі көлік те жол жиегінен шығып кеткен. Daewoo Damas бордюрден асып, аударылып, куәгерлердің айтуынша, қоршауға соғылған және жол белгісін зақымдаған.
Сурет: Zakon.kz
Ал Toyota Land Cruiser жолдан шығып кетіп, электр желісінің тіреу бағанасын және жарық шамы бағанасын қағып, тротуарда төңкеріліп қалған.
Сурет: Zakon.kz
Жол апаты салдарынан Daewoo Damas көлігінің ішінде болған бала жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Екі жүргізушіге оқиға орнында медициналық көмек көрсетілді, алайда олар ауруханаға жатқызудан бас тартқан.
Сурет: Zakon.kz
Қазіргі уақытта жол полициясы қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.
