Оқиғалар

Шымкентте жол үстіндегі жанжал жаппай төбелеске ұласты

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 13:53 Фото: pexels
Шымкентте жолдың жүріс бөлігіндегі ауызша жанжал жаппай төбелеске ұласты. Өңірдің полиция департаментінің баспасөз қызметі қоғамдық тәртіпті бұзу жайты бойынша "Бұзақылық" бабымен қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, бүгінде үш күдікті анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полицейлер ұстау сәтінде түсірілген бейнежазбаны да қоса жүктеді.

"Қазіргі таңда тергеу әрекеттерінің кешені жүргізілуде. Әрбір қатысушының әрекетіне принципиалды құқықтық баға берілетін болады",- деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.

Мұнымен қоса, құқық қорғау органы келесідей үндеу де жасады.

"Жол үстінде күш қолдану арқылы мәселені шешу – қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Мұндай агрессия көріністері жедел тоқтатылатын болады. Әрбір кінәлі тұлға заңда көзделген жауапкершілікке тартылады",- деп ескертті.

Бұған дейін Шымкентте 10 жасар баланың үстіне ағаш бұтағы құлап көз жұмғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты
18:30, 22 қаңтар 2026
18:30, 22 қаңтар 2026
Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты
Түркістан облысында көлік жуу орныдағы жанжал қанды төбелеске ұласты
22:15, 05 қараша 2025
22:15, 05 қараша 2025
Түркістан облысында көлік жуу орныдағы жанжал қанды төбелеске ұласты
Атырауда мейрамханадағы жанжал пышақтасуға ұласты
19:12, 20 мамыр 2025
19:12, 20 мамыр 2025
Атырауда мейрамханадағы жанжал пышақтасуға ұласты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
14:44, Бүгін
14:44, Бүгін
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
14:29, Бүгін
14:29, Бүгін
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
14:14, Бүгін
14:14, Бүгін
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Бүгін
13:56, Бүгін
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
