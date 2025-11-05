Түркістан облысында көлік жуу орныдағы жанжал қанды төбелеске ұласты
Сурет: видео скрині
Түркістан облысында көлік жуу орнына барған ер адамдар арасындағы жанжал қанды төбелеске айналды. Бір адам пышақтан қаза тауып, екінші адам ауыр жарақатпен аман қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК телеарнасының хабарлауынша, 21 жастағы Сұлтан Оразгелді көлігін жуған кезде оған тағы екі клиент келді. Кезекте дау шықты.
Сұлтан өзінің үлкен және кішкентай ағаларын шақырып, жанжалдан қашуға тырысқанымен, қарсыластың бірі пышақты қолданып, 19 жастағы Мәжханның жүрегіне сұққан.
Мәжхан оқиға орнында қаза тапты, ал Сұлтан көптеген пышақ жарақатымен ауруханаға жеткізіліп, ота жасалды. Қазір оның жағдайы тұрақты.
Түркістан облысы полиция департаментінің хабарлауынша, күдіктілер ұсталып, оларға қамау шарасы қолданылған. Қазіргі кезде "Кісі өлтіру" және "Кісі өлтіруге оқталу" баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысы полицияның бақылауында.
