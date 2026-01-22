#Халық заңгері
Қоғам

Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты

Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 18:30 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы мұз айдындарының бірінде жаппай төбелес болды. Алдын ала мәлімет бойынша, жастар арасындағы жанжал тұрмыстық себептен шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Оқиға сәті түсірілген бейнежазбаны куәгерлер әлеуметтік желілерде таратқан. Алматы полиция департаменті 2026 жылғы 22 қаңтарда аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын нақтылады.

"Жүргізілген жедел-іздестіру шаралары барысында күдіктілер анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша, жастар арасындағы жанжал тұрмыстық негізде туындаған", – делінген Алматы полиция департаменті баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

"Жанжалға қатысқан әрбір адамның әрекетіне заңнама талаптарына сәйкес құқықтық баға беріледі", – деп хабарлады Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы сайлау учаскесіндегі жанжал: төраға түсінік берді
23:09, 19 наурыз 2023
Алматыдағы сайлау учаскесіндегі жанжал: төраға түсінік берді
Алматыдағы жаппай төбелес: 12 ер адам тұрғындардың көзінше күзетшіні соққыға жыққан
14:23, 06 қараша 2025
Алматыдағы жаппай төбелес: 12 ер адам тұрғындардың көзінше күзетшіні соққыға жыққан
Алматылық оқушылар футболдан кейін жаппай төбелескен
00:42, 04 наурыз 2023
Алматылық оқушылар футболдан кейін жаппай төбелескен
