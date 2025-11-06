#Халық заңгері
Қоғам

Алматыдағы жаппай төбелес: 12 ер адам тұрғындардың көзінше күзетшіні соққыға жыққан

06.11.2025 14:23
Алматыдағы тұрғын үй кешендерінің бірінде жаппай төбелес болды. Полицейлер оқиғаға қатысушылардың жеке басын анықтап, тұтқындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат 2025 жылғы 6 қарашада Telegram-дағы Kris_p_astana арнасында жарияланған бейнежазбалар арқылы белгілі болды.

"Алматыдағы "Каспий" тұрғын үй кешенінде жаппай төбелес болды. Алдын ала деректер бойынша, шамамен 12 адам күзетші мен тұрғындардың біріне шабуыл жасаған. Қақтығыстың себебі әзірге анық емес", – делінген хабарламада.

Оқиға бойынша түсініктеме алу үшін редакция қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді.

"Алатау ауданының полиция басқармасы бұл дерек бойынша бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Оқиғаға қатысы бар алты адам анықталып, ұсталды және уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір күдіктілерді жауапқа тарту мақсатында тергеу амалдары жүргізілуде", – деді Алматы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Алатау ауданы полиция басқармасының бастығы Еділхан Байғараев мұндай әрекеттердің қоғам тыныштығы мен азаматтардың қауіпсіздігіне нұқсан келтіретінін атап өтті.

"Қақтығыстың себебі мен орнына қарамастан, полиция кез келген бұзақылық әрекетке қатаң шара қолданады. Заң бұзған әр адам өз ісі үшін жауап береді", – деді ол.

Алматы қаласының Полиция департаменті тұрғындарды сабыр сақтауға, дауларды заңды жолмен шешуге және қоғам тыныштығын бұзбауға шақырды.

