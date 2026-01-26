Қазақстан бойынша 4 мыңға жуық заңсыз қоқыс орны анықталды
Ішкі істер министрлігі "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында 2024 жылдан бастап республика аумағында тұрмыстық қатты және құрылыс қалдықтарын арнайы белгіленбеген орындарға тастауға, сондай-ақ сұйық қалдықтарды полигондардан тыс жерлерге төгуге жол бермеу бойынша акция өткізуде.
Жалпы шамамен 4 мыңға жуық стихиялық қоқыс орны анықталып, 664 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді.
Жергілікті атқарушы органдарға заң бұзушылықтарды жою жөнінде 2 834 ұсыныс енгізіліп, нәтижесінде 2 295 қоқыс орны жойылды.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзғаны үшін 1 419 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полиция азаматтарды қоршаған ортаға ұқыпты қарауға, табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын сақтауға, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті бұзбауға шақырады.
