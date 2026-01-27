Мектептерге қағаз күнделік қайтып келе ме - министр жауап берді
2026 жылғы 27 қаңтарда Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова үкіметтің брифингінде мектептердің жаңа цифрлық платформаларға көшуі, электронды және қағаз күнделіктер мәселесі, сондай-ақ LMS жүйелеріне қойылатын талаптар туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер Алматы мектептері үшінші тоқсанның алғашқы күні Bilim Class жаңа платформасына көшірілгенін айтып, мұның қаншалықты қажет болғанын және мектептерге қағаз күнделіктердің қайтып келу мүмкіндігін сұрады.
Жұлдыз Сүлейменова бұл мәселе өзекті екенін атап өтті.
"Демалыс кезінде біз барлық жергілікті атқарушы органдарға оқу жылының соңына дейін LMS жүйелерін ауыстырмауды ұсындық. Бірақ білім туралы заңның 5 және 6-баптарында әрбір жергілікті атқарушы орган бұл шешімді өз бетінше қабылдайтыны және жауапкершілікті өз мойнына алатыны көрсетілген. Қазіргі кезеңде барлық жұмыс тоқтатылған. Оқу жылының соңына дейін жасанды интеллект туралы жаңа заңдарға сәйкес LMS жүйелеріне қойылатын талаптарды күшейтіп, тиісті шешімдер қабылданады. Білім министрлігі мен Цифрлық даму министрлігінің жоспары – LMS жүйелерін жергілікті деңгейде емес, мемлекеттік деңгейде басқару. Бұл мәселе қазір қаралып жатыр", – деді министр.
Қағаз күнделіктерге келер болсақ:
"Біз цифрлық дәуірде өмір сүріп жатырмыз. ChatGPT мен смартфондар өмірдің ажырамас бөлігі. Сондықтан қағаз күнделікке қайта оралу мәселесі әлі ашық тұр. Жалпы LMS жүйелері біздің заманымыздың қажеттілігі, бірақ олар қауіпсіз болуы керек. Егер электронды да, қағаз да формат бір уақытта болса, бұл мұғалімдер мен оқушыларға қосымша жүктеме болады. Сондықтан бір форматты таңдау қажет – ол ыңғайлы әрі оқу процесін сапалы ұйымдастыруға мүмкіндік беруі тиіс", – деді Сүлейменова.
Министр сондай-ақ қолданыстағы жүйелердің ешқайсысына қарсы емес екенін атап өтті. Қазақстанда барлығы төрт LMS жүйесі бар. Оның негізгі талабы – балалардың жеке деректерін қорғау. Сонымен қатар, оқу жылы бір платформада басталған болса, оны сол жүйеде аяқтау логикалық әрі тиімді екенін айтты.
